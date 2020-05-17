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Воскресенье, 17.05.2020
Читатели на карантине тоже стараются не скучать
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Читатели на карантине тоже стараются не скучать

Скучаете во время карантина? Тогда присоединяйтесь ко всем этим людям, которые органично фотографируются вместе с обложками книг, публикуя свои снимки в Instagram под хэштегом #bookface. Как известно, впервые подобное стали делать работники французского книжного магазина Mollat, фотографировавшие своих покупателей (об этом мы писали в этом посте), и, похоже, это забавное занятие переживает вторую волну популярности.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Литература, Улыбка, Смех, Карантин, Юмор, Позитив, Читатели, Курьезы, Приколы, #bookface.
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