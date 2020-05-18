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Дети - это неиссякаемый источник радости и веселья
Дети могут быть хуже любого стихийного бедствия, особенно когда остаются на попечении у "сильной" половины человечества. Приятного просмотра.
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