Вся такая-растакая: дамы, которые очень любят выделиться

Убийственно смешные женщины, обожающие гламурные штучки, яркий макияж и силикон. Женщины...кто же знает, что творится в их голове? Правда, иногда по внешнему виду можно определить, что же скрывается в ее головушке. А лучше бы оставалась загадкой!