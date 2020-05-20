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Братья наши меньшие знают, как поднять настроение: забавные снимки
https://pixabay.com/ru/photos/%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%8E-%D0%B2%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9-2591481/
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