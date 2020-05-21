Просто смеющиеся ослы: улыбчивые картинки Смех продлевает жизнь. Поэтому старайтесь никогда не унывать и улыбнитесь прямо сейчас, взглянув на этих забавных осликов, которым, наверное, кто-то только что рассказал смешной анекдот.