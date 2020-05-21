Забавные фотографии из серии "За секунду до..."

Наша жизнь состоит из моментов, которые уже не повернуть вспять. Когда они приятные и удачные - это всегда хорошо, но бывают и такие, которые хотелось бы избежать, да уже поздно. В этой коллекции фотографий вы увидите именно такие.