Защищаемся как можем: забавные и оригинальные средства защиты от коронавируса

Жители разных стран, в которых дефицит или полное отсутствие медицинских масок так же актуально, как и у нас, стараются обезопасить себя всеми возможными способами. Кто-то проявляет недюжинную фантазию в создании "защитного костюма", кто-то прибегает к своему чувству юмора, но со стороны всё это выглядит забавно и весело, поднимая настроение прохожим, которые стараются запечатлеть таких людей и поделиться фотографиями в Интернете.