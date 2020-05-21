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Защищаемся как можем: забавные и оригинальные средства защиты от коронавируса
Жители разных стран, в которых дефицит или полное отсутствие медицинских масок так же актуально, как и у нас, стараются обезопасить себя всеми возможными способами. Кто-то проявляет недюжинную фантазию в создании "защитного костюма", кто-то прибегает к своему чувству юмора, но со стороны всё это выглядит забавно и весело, поднимая настроение прохожим, которые стараются запечатлеть таких людей и поделиться фотографиями в Интернете.
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