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Лучшие авто-приколы с юморцой: смешные картинки
Хотя в последнее время количество автомобилей на дорогах значительно сократилось по всем нам известным причинам, это полностью не избавило дороги от странных и необычных транспортных средств, владельцы которых любят сделать так, чтобы их железный конь отличался от всех остальных. И вот что можно встретить на дорогах мира…
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