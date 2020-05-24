Не ленитесь! Вдохновитесь!

Для кого-то сидеть на карантине - это значит лежать на диване и смотреть сериалы под пиво с чипсами. А ещё это время можно провести с пользой для дтела и подкачаться к лету, когда, будем надеяться, всё это благополучно закончится, и появится возможность сходить на пляж или отправиться в бассейн. Взгляните на этих накачанных брутальных красавцев, которые не теряли время даром и уже готовы к своим прогулкам!