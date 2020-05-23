Да это гениально! Когда все проблемы решаемы

Свежий сборник фотографий, демонстрирующий всё разнообразие смекалки и умение людей находить выход из затруднительной ситуации, вне зависимости от возраста! Похоже, сообразительности никто не научит - с ней рождаются!