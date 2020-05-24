Забавные и необычные находки в магазинах "секонд-хенд" Самые странные, эксцентричные и неожиданные вещи можно найти в магазинах "секонд-хенд", на блошиных рынках и в других подобных местах, где продаются старые вещи. Не верите? Вот лишь несколько фотографий, сделанных посетителями таких мест и счастливыми покупателями.