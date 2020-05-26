И на душе станет веселее: смешные фото для настроения

Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько новых фотографий ежедневно загружается в сеть? На одном только Facebook ежедневно появляется 350 млн новых снимков. И эта цифра, кажется, была бы куда внушительнее, если бы у людей была привычка выкладывать не только свои самые удачные кадры.