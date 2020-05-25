Хочешь выделиться? Сделай себе "необычную" прическу и дело сделано

Один из самых простых способов привлечь к себе внимание — сделать необычную прическу. А вам слабо побрить виски, заплести цветные дреды или покрасить голову во все цвета радуги? Для этих людей подобные эксперименты с волосами — привычное дело!