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Хочешь выделиться? Сделай себе "необычную" прическу и дело сделано
Один из самых простых способов привлечь к себе внимание — сделать необычную прическу. А вам слабо побрить виски, заплести цветные дреды или покрасить голову во все цвета радуги? Для этих людей подобные эксперименты с волосами — привычное дело!
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