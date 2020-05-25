Техника безопасности для слабаков: мужчины - такие мужчины Некоторые люди понятия не имеют, что такое "техника безопасности", поэтому не соблюдают даже самые простые правила. Все мужчины из этой подборки лишь в очередной раз доказывают тот факт, что женщины живут гораздо дольше, ведь они не делают таких опасных вещей. Итак, смотрим далее на снимки, от которых даже становится немного не по себе.