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Техника безопасности для слабаков: мужчины - такие мужчины
Некоторые люди понятия не имеют, что такое "техника безопасности", поэтому не соблюдают даже самые простые правила. Все мужчины из этой подборки лишь в очередной раз доказывают тот факт, что женщины живут гораздо дольше, ведь они не делают таких опасных вещей. Итак, смотрим далее на снимки, от которых даже становится немного не по себе.
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