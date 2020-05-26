Забавные снимки тех, кто готов сделать "кусь" в любую минуту

Несмотря на то, что кошки уже давно одомашнены, в них всё ещё присутствует свирепость, оставшаяся от предков — достаточно взглянуть на их клыки, в любую минуту готовые вонзиться вам в руку, если вы делаете что-то, что им не понравится.