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Прикольные демотиваторы для отличного настроения
Свежая коллекция демотиваторов обо всём на свете для любителей юмора и приколов! Сегодня в выпуске: про купальный костюм лета этого года, про первые пограничные конфликты на карантине, про самоизоляцию по-индийски, про отверженных навсегда и многое другое!
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