Прикольные демотиваторы для отличного настроения Свежая коллекция демотиваторов обо всём на свете для любителей юмора и приколов! Сегодня в выпуске: про купальный костюм лета этого года, про первые пограничные конфликты на карантине, про самоизоляцию по-индийски, про отверженных навсегда и многое другое!