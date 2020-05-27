Мы этого не планировали: свадьбы, где что-то пошло не так

Когда свадебная атмосфера, которую хотели запечатлеть на фотографиях, портится неудачным моментом, получаются запоминающиеся, но такие нелепые и смешные снимки. Улыбаемся!