"Домашний кутюр": как люди заполняют свое свободное время бурной фантазией и новыми образами

Люди придумывают Интернет-пользователям, сидящим на карантине, новые забавы. Например, создавать самодельные модные наряды из всего, что окажется под рукой, как предложил британец Джордж Сервенти (George Serventi). Джордж запустил челлендж под названием "Домашний кутюр" (#HomeCouture), пригласив всех желающих воспроизвести дизайнерские наряды с модных показов.