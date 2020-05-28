Победить позитивом: самые миролюбивые кадры из боевиков Фотошоп-мастера из Thumbs and Ammo вынимают из рук героев боевиков оружие, заменяя его поднятым вверх большим пальцем. Потому что по-настоящему крутые парни не нуждаются в оружии - они могут победить просто своим позитивом!