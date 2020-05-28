Фотошоп - это страшная сила После просмотра подобных фотографий окончательно утверждаешься во мнении, что всему, что постят в социальных сетях, верить нельзя ни в коем случае. А некоторым "красавчикам" и "красавицам" очень не помешало бы взять несколько уроков "фотошопа", коль скоро они пытаются пустить пыль в глаза Интернет-пользователей…