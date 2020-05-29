Лучшие демотивирующие картинки

Ежедневная порция позитива и юмора в прикольных демотиваторах для всех наших читателей! Сегодня в выпуске: про правильную мотивацию, про правильную дезинфекцию, про накрутку подписчиков на журнал, про самый быстроходный катер и многое другое!