Почему-то фотографировать животных удается не каждому Животные двигаются. Они бегают. Улетают. Уплывают. Принимают неожиданные позы. А ещё нужно уметь настроить фокус, чтобы в кадр попал герой снимка, а не фон, находящийся сзади. Участники сообщества "Испорченная фотография дикой природы" (Crap wildlife photography) в Facebook, делятся своими неудавшимися снимками с животными, которые обычно сразу же удаляются с фотоаппарата.