Смешные коты, которые показали свои зубки К счастью, кошки не могут причинить ими большого вреда человеку, хотя всё зависит от того, насколько ваша киса разозлилась. Но даже несмотря на наличие острых зубов, кошки остаются милыми домашними питомцами, которых мы очень любим!