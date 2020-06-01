Главное - момент: прикольные стоп-кадры

Умение поймать нужный момент, чтобы запечатлеть его на плёнку, даётся не каждому. Но это совсем не значит, что для этого нужно быть профессиональным фотографом. Как раз большинство прикольных случайно-удачных фотографий делается обычными людьми в повседневной жизни. И эта коллекция снимков - лишь очередное тому подтверждение.