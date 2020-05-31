Карантин и хорошее настроения еще никто не отменял: демотиваторы

Классная подборка прикольных демотиваторов на любой вкус для улыбки и хорошего настроения! Сегодня в выпуске: про тонкости обучения онлайн, про благодарность за ужин, про пальчиковую канарейку, про кошачью логику, про защитные перчатки, про досуг на самоизоляции и многое другое!