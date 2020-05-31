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Забавные фотографии, которые должен видеть каждый перед тем, как заводить ребенка
Однако дети — вовсе не цветы жизни, которыми их принято называть, они шалуны и проказники, от которых порой вообще не знаешь чего ожидать.
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