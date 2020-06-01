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Понедельник, 01.06.2020
Забавные питомцы до и после того, как их похвалили
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Забавные питомцы до и после того, как их похвалили

Каждое домашнее животное хорошо знает голос своего хозяина. И особенно хорошо они знают голос, которым хозяин произносит волшебные слова: "Хороший мальчик!", "Хорошая девочка!" И каждый владелец домашнего животного хорошо знает, как меняется мордаха их питомца, услышавшего эту сокровенную фразу!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Животные, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Питомцы, Приколы.
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