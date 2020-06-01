Забавные питомцы до и после того, как их похвалили

Каждое домашнее животное хорошо знает голос своего хозяина. И особенно хорошо они знают голос, которым хозяин произносит волшебные слова: "Хороший мальчик!", "Хорошая девочка!" И каждый владелец домашнего животного хорошо знает, как меняется мордаха их питомца, услышавшего эту сокровенную фразу!