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Забавные питомцы до и после того, как их похвалили
Каждое домашнее животное хорошо знает голос своего хозяина. И особенно хорошо они знают голос, которым хозяин произносит волшебные слова: "Хороший мальчик!", "Хорошая девочка!" И каждый владелец домашнего животного хорошо знает, как меняется мордаха их питомца, услышавшего эту сокровенную фразу!
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