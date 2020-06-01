Автомобильные курьезы: чего только не встретишь на дороге

Предлагаем вашему вниманию очередную коллекцию прикольных фотографий, посвящённую автомобильной тематике. Всё разнообразие транспортных средств, которые можно увидеть на дорогах, - в этом посте!