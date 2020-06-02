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Строительство явно не их конек: смешные казузы и ляпы
Когда за дело берутся непрофессионалы, ожидать можно чего угодно. Всем людям свойственно ошибаться, однако складывается такое впечатление, что строители ошибаются чаще всех остальных.
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