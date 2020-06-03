Для поднятия настроения: забавные снимки животных Милые и забавные снимки любимых домашних питомцев и диких обитателей лесов. Животные окружают нас повсюду, у многих есть любимые домашние питомцы, которые не раз заставляют нас улыбаться и вызывают настоящий восторг своими забавными выходками. Согласитесь, ведь ближе и роднее в животном мире нет ни кого, порой они для нас как настоящие дети и мы относимся к ним с любовью и заботой.