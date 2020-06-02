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Среда, 03.06.2020
Лучшие веселые демотиваторы от скуки
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Лучшие веселые демотиваторы от скуки

Очередная порция демотиваторов на разные темы и любой юмористический вкус, чтобы у всех наших читателей было хорошее настроение! Сегодня в выпуске: как выглядит калитка во дворе людей, которые всем доверяют; как кошки соблюдают социальную дистанцию на самоизоляции; на что похожи "карантинные" стрижки; чуть-чуть про кошачье безделье и многое другое!
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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23:28 Вт, 2 Июнь 2020 Телеграф
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