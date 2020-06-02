Лучшие веселые демотиваторы от скуки Очередная порция демотиваторов на разные темы и любой юмористический вкус, чтобы у всех наших читателей было хорошее настроение! Сегодня в выпуске: как выглядит калитка во дворе людей, которые всем доверяют; как кошки соблюдают социальную дистанцию на самоизоляции; на что похожи "карантинные" стрижки; чуть-чуть про кошачье безделье и многое другое!