Кошки отлично помогают собирать пазлы!

Как известно, кошки всегда любят наблюдать за тем, что делает его человек. А ещё они любят быть в центре внимания. Когда эти два желания совпадают, они с ленивым удовольствием могут разлечься прямо посреди картинки-пазла, которую собирает их владелец.