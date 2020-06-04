Цветы жизни: забавные курьезы с детьми Их шкодливое настроение зачастую портит родительские планы (не говоря уже о мебели и разного рода имуществе), вынуждая заняться генеральной уборкой, стиркой и ликвидацией последствий их бурной деятельности. Но это ничуть не влияет на родительскую любовь, которую мамы и папы тем и выражают, что на пути воспитания, через тернии к звёздам, всегда готовы простить детские шалости и проказы.