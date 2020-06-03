Уморительные демотивирующие картинки на злободневные темы

Свежий сборник демотиваторов для всех наших читателей! В этом выпуске: как правильно сообщать мужу об аварии; о похудении к лету и пользе гречки; соседи всегда придут на помощь в трудную минуту; что рисуют художники на 3-ей неделе карантина и многое другое!