Карантинная кулинария как она есть: забавные фейлы

Наверняка кто-то пообещал себе после карантина начать питаться здоровой пищей, потому что не у всех и не всегда из имеющихся дома продуктов получаются полноценные, привычные и нормальные блюда. Интернет-пользователи делятся своими кулинарными "шедеврами", которые они готовят во время самоизоляции.