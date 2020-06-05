Любителям демотиваторов для отличного настроения И снова отличная коллекция прикольных демотиваторов, которые вызовут улыбку! Сегодня в выпуске: про городскую швартовку, про исполнение желаний, про бабушку, которую не смогли остановить, про интересные задачи в учебниках, про пломбир в мисочке и многое другое!