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Любителям демотиваторов для отличного настроения
И снова отличная коллекция прикольных демотиваторов, которые вызовут улыбку! Сегодня в выпуске: про городскую швартовку, про исполнение желаний, про бабушку, которую не смогли остановить, про интересные задачи в учебниках, про пломбир в мисочке и многое другое!
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