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Все может приключиться, и такое тоже: забавные фейлы со всего мира
Иногда это происходит в самый неожиданный момент и в самом неподходящем месте, отчего становится еще обиднее. У героев этой подборки точно не задался день. Но не стоит расстраиваться, ведь у всего есть свои положительные стороны. Всякие мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым из нас. Эта подборка снимков поднимет настроение на целый день. Смейтесь и радуйтесь, что эти неприятности случились не с вами. Вперед!
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