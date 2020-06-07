Веселые демотивирующие картинки для вашей улыбки Самые свежие и прикольные демотиваторы обо всём на свете для вашего отличного настроения! В этом выпуске: что на самом деле значит фраза "Кушать подано"; что нужно сделать, чтобы исполнилась мечта любого школьника и многое другое!