Смешные доказательства того, что дяди самые веселые родственники Дяди бывают довольно забавными, мастерски подкалывая своих племянников. Надурить в детстве, сказав, что тюки с сеном на полях это зефирки? Пожалуйста. Подарить племяннику на выпускной чемодан, заполнив его "наркотиками", оружием и деньгами? Они тут как тут. Эти и другие смешные случаи с находчивыми дядями ждут вас.