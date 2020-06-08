Карантин легко не дается, особенно родителям Эпидемия коронавируса и необходимость соблюдать карантин изменили повседневную жизнь огромного количества людей, вынудив родителей работать из дома, где постоянно бегают, играют, шумят и балуются их дети. Но зато они как никогда много времени проводят вместе со своими детьми. Это ли не радость?..