Мужская логика: фотографий о том, почему мужьям нельзя ничего доверить

Представляем вам забавные примеры из семейной жизни, большинство из которых наверняка сделано намеренно. По крайней мере, мы надеемся, что некоторые ситуации были заранее спланированы, иначе человечество обречено…