Животные как отличный повод не делать домашнюю работу Коронавирус и объявленный из-за него карантин внесли свои коррективы в повседневную жизнь людей. Люди стали работать из дома, в то время как их дети перешли на домашнее обучение. И всё это - в компании домашних животных, которые зачастую стараются им в этом всячески помешать.