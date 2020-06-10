Неудачный день в уморительных картинках Предлагаем вашему вниманию свежий сборник фотографий, заставляющих ценить каждый момент нашей жизни, ведь только когда случаются неприятности, мы осознаём, что даже не излучающие безграничного счастья обычные будни - это тоже прекрасно!