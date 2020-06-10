Когда стирка пошла не по плану

Даже такое повседневное занятие, как стирка, иногда может пойти по совершенно неожиданному сценарию. И это ещё если не считать, что в некоторых случаях жёны доверяют столь ответственное дело своим мужьям, подходящим к стиральной машине в качестве пользователя впервые…