Обалденно смешные кошки, которые распластавшись сидят на попе Наверняка, если у вас есть или была кошка, то вы знаете, какими странными могут быть эти существа. А иногда они даже сидят, как люди, на попе, расставив маленькие ножки и глядя как-то немного осуждающе. Люди в интернете решили поделиться фотографиями своих человечных котов, которых они застали сидящими в странных позах.