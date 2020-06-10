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Среда, 10.06.2020
Обалденно смешные кошки, которые распластавшись сидят на попе
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Обалденно смешные кошки, которые распластавшись сидят на попе

Наверняка, если у вас есть или была кошка, то вы знаете, какими странными могут быть эти существа. А иногда они даже сидят, как люди, на попе, расставив маленькие ножки и глядя как-то немного осуждающе. Люди в интернете решили поделиться фотографиями своих человечных котов, которых они застали сидящими в странных позах.
lapyhvost.umoritelno.com
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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