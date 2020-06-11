Люди из будущего: потрясающие образцы невероятной человеческой смекалки Очередная порция человеческой смекалки и оригинальных выходов из затруднительных ситуаций, которые могут послужить вдохновением для многих! От кресла из песка и незамысловатого ремонта тарелки до пояса из шнура и новых сидений в автомобиле — взгляните на эти замечательные примеры решения бытовых проблем!