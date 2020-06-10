Коты, они и в Африке коты: смешные домашние любимцы

Несколько фотографий, в которых вся суть котов. Бывает, настроение ни к черту, в программе новостей одни ужасы, а на работе завал. И вдруг… ХОБА! Натыкаешься взглядом на забавную фотографию котика, и настроение сразу улучшается.