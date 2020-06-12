Очень странное чувство прекрасного: невероятно "модные" прически Всем, кто хоть раз приходил от парикмахера в расстроенных чувствах, посвящается эта подборка самых уродливых стрижек и причесок. Взглянув на этот треш понимаешь, что твой цирюльник не так уж и налажал.