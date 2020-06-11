Смешные картинки и прикольные фотографии В этой подборке: классная люстра в виде парусника; страшный момент в жизни каждого мужчины; самодельный водный велосипед; "ну, погоди" перезапуск; с юмором о детских в взрослых травмах; обратная сторона протестов; потешный котик с рюкзаком; с приходом лета появились орки; и другие фотоприколы.