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Четверг, 11.06.2020
Смешные картинки и прикольные фотографии
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Смешные картинки и прикольные фотографии

В этой подборке: классная люстра в виде парусника; страшный момент в жизни каждого мужчины; самодельный водный велосипед; "ну, погоди" перезапуск; с юмором о детских в взрослых травмах; обратная сторона протестов; потешный котик с рюкзаком; с приходом лета появились орки; и другие фотоприколы.
kurioz.temaretik.com
Фото: kurioz.temaretik.com
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