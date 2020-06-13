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Когда не все люди едят одинаково
Хоть нас в детстве и учат правильно есть, многие с возрастом вырабатывают свои собственные гастрономические привычки: кто-то банан ест, как кукурузу, а кто-то клубнику - как яблоко. Словом, как вы поймёте из этой коллекции фотографий, не все люди едят одинаково.
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